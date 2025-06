Roland Garros , Sinner batte in tre set Bublik e vola in semifinale

Contina la marcia al Roland Garros di Jannik Sinner al Roland Garros

L’altoatesino ha battuto in tres set il kazako Bublik. (6-1 , 7-5, 6-1) , e vola in semifinale nel torneo parigino. Primo set chiuso agevolmente da Sinner , più equilibrato il secndo secondocon le risposte profonde di Bublik , che hanno messo in leggera difficoltà il numnero del mondo, ma alla fine l’azzuro lo ha vinto 7-5.Terzo set senza storia: Bublik è rimasto un pò sulle gambe sbagliando al servizio e nelle risposte. Prossimo avversario per Sinner u no tra Djokovic e Zverev