Italia , anche Kean laascia il ritiro di Coverciano

‘Spalletti è il suo staff devono fare ancora i conti con gli infortunii. A Coverciano sede storica ritiro della Nazionale azzurra in vista dei due delicati match qualificazione MNondiali 2026 contro Norvegia e Moldavia , il ct azzurroi deve rinuinciare aamche a Moise Kean che lascia il ritiro e torna a Firenze causa un risentimento muscolare alla coscia destra . Dopo il rifiuto categorico d Acerbi e gli infortunii di Locateli, Buongiorno e Gabboa , anche Kean costretto ad alzare bandiiera biancaAl suo posto in attacco giocherà Retegui, ma la strada per i prossimi Mondiali si è già dimostrata in salita per gli azzurri

In difesa invece nella sessione di ieri a Coverciano contro la Fiorentina U18 Spalletti ha provato il rientrante Gatti e Di Lorenzo sul centro-destra con Bastoni sul centro-sinistra, mentre al centro dovrebbero giocarsi una maglia Coppola e l’ultimo aggregato Rugani.