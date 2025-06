Carlos Alcaraz primo finalista al Roland Garros. Musetti costretto al ritiro per noie muscolari alla coscia

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Roland Garros 2025, lo spagnolo vincitore degli Internazionali d’Italia ha battuto Lorenzo Musetti in semifinale.

Finisce con il ritiro del tennista italianol la sua avventura al Roland Garros causa problemi fisici che lo hanno colpito nel finale del terzo set Doppo due set giocati alla pari : il primo vinto da Muisetto 6- 4, nel secondo Alcaraz ha alazato il rutmo aggiudicadosi il set 7-6 al tie-break. Nel terzo set Alcaraz ha alzatodo più amncora il ritmo dell sue giocate non concedendo neanche un game all’avversario. Sul finale del set il toscano si è fatto massaggiare la coscia. Problemi che si sono confermati anche all’inizio del quarto set portandolo a prendere la decisione di ritirarsi al termine del secondo gioco sul risultato di 0-2 per Alcaraz. Allo spagnolo non rimane che attendere la sfida tra Sinner e Djokovic per sapere chi sarà l’altro finalista del torneo parigino.

SET GAME Lorenzo Musetti 1 6 6 0 0 Rit. Carlos Alcaraz 3 4 7 6 2

Alcaraz al ternine del match:

“Dispiace vicnere così una partita. Lorenzo è stato fantastico in questa stagione. Il suo tennis è stato incredibile. Stasera guarderò il match tra Sinner e Djokovic per sapere domenica chi sarà l’ avversario in finale”