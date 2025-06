Francesco Bonanno eletto Vicepresidente dell’International Table Soccer Federation

Nuovo importante incarico per il presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla

La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) è lieta di annunciare che il suo presidente, Francesco Bonanno, è stato eletto Secondo Vicepresidente dell’ITSF (International Table Soccer Federation), l’organismo mondiale di riferimento per il calcio balilla.

«L’incarico nasce a seguito delle recenti elezioni all’interno dell’ITSF – ha dichiarato Bonanno – dove ho ricevuto la nomina ufficiale a Secondo Vicepresidente. È un riconoscimento che arriva dopo anni di lavoro e di dedizione a livello internazionale per la promozione dello sport paralimpico nel calcio balilla. La mia candidatura è stata sostenuta da diverse realtà internazionali e da chi, negli anni, ha visto il lavoro svolto in Italia con la FPICB che ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi, frutto di una collaborazione e dell’impegno di una squadra affiatata che s’impegna senza sosta».

Nel nuovo ruolo, Bonanno sarà responsabile della supervisione dei progetti legati all’inclusione, della promozione del movimento paralimpico e dello sviluppo di nuovi format internazionali. Inoltre, sarà coinvolto nel coordinamento di eventi e nella collaborazione con le federazioni nazionali per rafforzare la presenza globale dell’ITSF.

È la prima volta nella storia dell’ITSF che un italiano viene nominato in una posizione così importante all’interno del board esecutivo. «Per me è motivo di grande orgoglio – ha proseguito Bonanno – ma soprattutto rappresenta un’opportunità per dare più voce e visibilità al nostro movimento». Questa elezione rappresenta anche un’opportunità significativa per l’Italia. «È una grande occasione per il nostro movimento – ha sottolinea Bonanno – perché ci consente di partecipare attivamente alle decisioni strategiche a livello internazionale. Rafforza la credibilità della FPICB e apre la strada a nuove possibilità: eventi internazionali nel nostro Paese, il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di atleti e collaborazioni con federazioni estere».

Il nuovo incarico comporterà per Bonanno un aumento degli impegni: «Sicuramente ci saranno più riunioni, anche internazionali, e viaggi in occasione degli eventi più importanti. Le responsabilità aumenteranno, ma lo faccio con entusiasmo, perché credo da sempre nel progetto e nel valore che può portare sia alla FPICB che all’intero movimento sportivo paralimpico».

Con questa nomina, Francesco Bonanno e l’Italia confermano il loro ruo