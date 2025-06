Franco Stupaczuk ancora più forte conWeebora

La star argentina del Padel, numero 5 al mondo, rappresenterà Weebora a partire dal Premier Padel Italy Major di Roma.

Weebora, la piattaforma leader per le esperienze internazionali di viaggio nel padel, annuncia con orgoglio la nuova sponsorizzazione del giocatore professionista di padel Franco Stupaczuk, attualmente classificato al numero 5 al mondo. Questa entusiasmante partnership prende il via al Premier Padel Italy Major della prossima settimana a Roma e continuerà per tutta la stagione 2025 e l’intera stagione 2026.



“Franco Stupaczuk non è solo uno dei migliori giocatori al mondo, è un simbolo di ciò che il padel sta diventando: un movimento sociale globale che connette le persone attraverso la passione, il gioco e un obiettivo comune”, afferma Fabio Zecchini, Fondatore e CEO di Weebora. “Non stiamo solo sponsorizzando un atleta, stiamo collaborando con un leader che, con la sua energia, autenticità e appeal mondiale, ci aiuterà a ispirare una nuova generazione a vivere il padel ai livelli più alti, Anytime. Anywhere.”

Franco “Stupa” Stupaczuk è uno dei giocatori più dinamici e rispettati del tour Premier Padel. Come parte di questa partnership, indosserà il logo di Weebora sul suo abbigliamento nei tornei ufficiali e parteciperà ad attivazioni focalizzate sui fan, tra cui esperienze di viaggio esclusive di Weebora, incontri e saluti ai tornei e contenuti digitali. “Sono entusiasta di rappresentare un Brand che rende il padel più accessibile e ispira persone in tutto il mondo a vivere questo sport attraverso esperienze di viaggio uniche,” dichiara Stupaczuk e , “Weebora sta creando qualcosa di veramente speciale e sono orgoglioso di farne parte.”



Con questa alleanza, Weebora rafforza la propria presenza nel panorama globale del padel e riafferma l’impegno ad aiutare gli amanti del padel a vivere questo sport al meglio.