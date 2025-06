Manchester City, vicinissimo all’olandese

Tijjani Reijnders vicinissimo all’addio Milan. Una nuova maglia è pronta per ilcentrocampista , quella Manchester City, come anticipato da SportMediaset negli scorsi giorni. La cifra csi aggira attorno ai 70 milioni di euro, bonus inclusi (in Inghilerra si parla di un’operazione da 55 milioni di parte fissa più bonus).