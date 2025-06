Joaquin Correa vicinisisimo ai saluti con l’Inter. L’attaccante argentino in scadenza del contratto (30 giugn0 2025) , sembrerbbe non rientrae nei piani del club nerazzurro . Per il ‘Tucu’ , si aprirebbero le porte del campionato brasiliano con la maglia del Botafogo , trasferimento a a parametro zero .Questo lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport