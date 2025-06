Si chiude agli ottavi di finale il percorso di Jasmine Paolini elminata al al Roland Garros 2025: sulla terra rossa del centrale di Parigi, la finalista della scorsa edizione perde in tre set agli ottavi di finale contro Elina Svitolina. Peccato per la tennista toscana al tie-break ha avuto tre match point per andare ai quarti, ma l’ucraina li ha annullati e ha vinto 4-6, 7-6(6), 6-1, passando il turno in cui giocherà contro Rybakina o Swiatek.