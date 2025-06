Formula 1, GP Spagna: uno-due McLaren. Vince Piastri , secondo Norris,  e terzo Leclerc

Oscar Piastri su Mc Laren vince il GP Spagna di Formula 1 2025, Lando Norris , compagno di scuderia dell’australiano secondo. Leclerc (Ferrari) sul podio, Hamilton sesto

. Giormnata nera per il campione dl mondo in carica Max Verstappen (Red Bull) , quarto sotto la bandiera a scacchi , penalizzato di 10” secondi retrcesso in decima posizione per un contatto con George Russel.

Sorpendete procva di Nico Hulkenberg , quinto con la Sauber . Alonso su Aston Martin conquista i primi punti della stagione, lo spagnolo si è classificato al nono posto.

L’ordine d’arrivo

Piastri

Norris

Leclerc

Russell

Hulkenberg

Hamilton

Hadjar

Gasly

Alonso

Verstappen

Cassifica Piloti F1

Pos Pilota Team Punti 1 Piastri O. McLaren 186 2 Norris L. McLaren 176 3 Verstappen M. Red Bull 137 4 Russell G. Mercedes 111 5 Leclerc C. Ferrari 94 6 Hamilton L. Ferrari 71 7 Antonelli A. Mercedes 48 8 Albon A. Williams 42 9 Hadjar I. Rb 21 10 Ocon E. Haas 20 11 Hulkenberg N. Stake F1 Team Kick Sauber 16 12 Stroll L. Aston Martin 14 13 Sainz C. Williams 12 14 Gasly P. Alpine 11 15 Tsunoda Y. Red Bull 10 16 Bearman O. Haas 6 17 Lawson L. Rb 4 18 Alonso F. Aston Martin 2 19 Bortoleto G. Stake F1 Team Kick Sauber 0 20 Doohan J. Alpine 0 21 COLAPINTO F. Alpine 0

Classifica Team F1