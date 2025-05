A Monaco disfatta nerazzurra! PSG -Inter 5-0. I parigini conquistano la Champions League

(di Serena Albino)- Una sola squadra in campo il PSG . I parigini battono l’Inter 5-0 e conquistano la Chanpions League la prima bnella storia del club.

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera un grande PSG ha letteralmente surclassato l’Inter nella finale Champions League. Una serata amara per i nerazzurri di Simone Inzaghi , mai in partita in una serata da incuno, nerazzurri, mai pericolposi ; il prrimo tiro che ha impegnato Dommarumma è arrivato al 75′ con Thuram.

Il Psg inizia con un pressing asfissiante ai limiti dell’area nerazzurra , squadra alta scherata da Luis Enrique, premniata al 12 ‘con il vantaggio dell’ex Hakimi , grazie al perfetto assist di D’Doue . L’Inter non riesce a costruire nessuna azione pericolosa e il Psg arriva sempre per prima sul pallone. Il raddoppio al 20’ , l’azione in ripartenza di Kvara, servzo per D’Doue il tiro deviato da Di Marco.

Le uniche risposte dei nerazzurri da cacli d’angolo , coni colpi di testa di Acerbi e Thuram senza buon esito.

Nella rirpesa il copione del gioco non cambia e il 20/enne D’Ooue al 63′ firma la sua peronale doppoitta al termine di un’azione in verticale. I nerazzurri senza idee sono all’angolo. Il Psg fa quello che vuole con Vitinha che smista numerosi palloni a destra e sinistra con eDembelè -ricostruito- da Luis Enrique sempre in pressione alto su Sommer. Al 73′ la quatra rete con Kvaratskhelia Nel finale la’manita’ messa a segno del 2006 Mayulu – appena entrato in campo – che ha chiuso definitivamente la finale.

IL TABELLINO

PARIS SAINT-GERMAIN – INTER 5-0

PSG (4-3-3): Donnarumma 6 ; Hakimi 6,5 , Marquinhos 7, Pacho6,5 , Nuno Mendes6,5 (33′ st L. Hernandez s.v. ); Joao Neves 6,5 (39′ st Zaire-Emery s.v.), Vitinha 7,5 , Fabian Ruiz 7 (39′ st Mayulu 7 ); Doué 8 (21′ st Barcola 6,5), Dembélé, Kvaratskhelia (39′ st Ramos). A disp.: Safonov, Tenas, Kimpembé, Lee, Beraldo, Mbaye. All.: Luis Enrique 8

Inter (3-5-2): Sommer 5, ; Pavard 5 (9′ st Bisseck s.v.(17′ st Darmian 5)), Acerbi 5 , Bastoni 5 ; Dumfries 5,5 , Barella 5,5 , Calhanoglu 5 (25′ st Asllani 5,5), Mkhitaryan (17′ st C. Augusto), Dimarco (9′ st Zalewski); Thuram 5,5, Lautaro 5 . A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, C. Augusto, Darmian, Taremi. All.: S. Inzaghi 5

Arbitro: Kovacs

Marcatori: 12′ Hakimi, 20′ Doué, 18′ st Doué, 28′ st Kvaratskhelia, 41′ st Mayulu

Ammoniti: Doué (P); Zalewski, all. S. Inzaghi, Thuram, Acerbi (I)