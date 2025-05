Inzaghi :” giocare la finale dopo due anni è un sogno”

PSG – Innter , la finale Chamnpions league , domani sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera , i nerazzurri per entrare nella storia.

Giocare la finale è un sogno, dopo due anni siamo ancora qua..- così Simone Inzaghi ai microfoni Sky Sport in conferenza stampa.- ” Due anni fa eravano in finale , l’esperienza acquisita ci può aiutare. ma sappiano le finali sono tutte gare a sè. Il percorso che abbiano fatto è stato da grande squadra e tutti voglioino vimcere la Coppa”. C’è grande attaccamemnto alla maglia e alla società da parte di tutti i ragazzi. Poi sul futuro da tecnico dell’Inter:” L’unico pensiero è giocare questa partita. Sto bene qui, ho tutto quello che voglio per fare bene e togliermi soddisfazioni qui”. FI ragazzi vorranno dare il massimo per questa finale”.