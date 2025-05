Ibrahimovic:” abbiamo perso una battaglia , non la guerra”

Zlatan Ibrahimovic senior advisor RedBrid si affida a delle massime er addolcire l’amaro in bocca dei tifosi rossoneri dopo la deludente stagione del Milan appena conclusa :”Questa non è stata la stagione che sognavamo e nemmeno quella per cui abbiamo lottato” . “Un trofeo, una finale persa… Non è abbastanza per un club come il nostro. Ogni lezione imparata costruisce il nostro futuro”.