Cairo:” Non ho contatti con nessuno per la vendita del Torino”

Urbano Cairo presente al Festival della Tv di Dogliani ha parlato di eventuali contatti per la vendita del club granata:” “Non ho contatti con nessuno che mi abbia dimostrato intenzioni serie relativamente al Torino. Per il momento mi sembra di essere ancora io il proprietario del Torino Fc. Oggi siamo a 20 anni quasi da quando l’ho preso e non ho ancora nessuno che mi ha chiesto di comprarlo e se lo dovessi vendere lo farei mettendolo nelle mani di persone che siano adeguate e che siano capaci e che abbiano disponibilità economica”.