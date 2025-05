Al Maradona sold-out, il Napoli batte il Cagliari 2-0 , e conquista per la quarta volta nella sua storia lo scudetto. (Nella foto il Napoli festeggia il titolo.)

Non è bastato al Cagliari la spalvedria messa in campo condita dalle super parate di Sherri su almeno 6 conclusioni da gol dei partenopei, è servito un’assolo da cornamusa da parte dello scozzese McTomynai McFratm), con una stupenda semirovesciata su cross di Politano al (42′) per fare esplodere il Maradona scacciando tutti i fantasmi della serata, in risposta al gol dell”Inter in vantaggio sul Como 1-0. I ragazzi di Conte hanno raddoppiato nella ripresa al (6)’con un’assolo di Lukaku: il belga su lancio lungo di Spinazzola ha difeso la palla superando prima Mina , resistendo ad Adppo e infilando di sinistro Sherri. Lo stesso belga e Neres hanno sfiorato anche il tris, ma nulla è cambiato in chiave classifica: lo Scudetto è del Napoli.

Il Cagliari ha giocato la sua onesta partita. Meret , spettatore non pagante . è stato impegnato una sola volta in zona recupero su una leggera conclusione di Deiola.

L’1 a 0 di McTomynai

IL TABELLINO

NAPOLI-CAGLIARI 2-0

Napoli (4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 7, Olivera 6,5, Spazzolala 6,5 (40′ st Mazzocchi sv); Politano 7 (16′ st Neres 6,5), Anguissa 7 (40′ st Billing sv), Gilmour 6,5, McTominay 7,5; Raspadori 6,5 (40′ st Ngonge sv), Lukaku 7,5 (31′ st Simeone sv). A disp.: Contini, Scuffet, Buongiorno, Juan Jesus, Okafor, Marin, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Lobotka. All.: Stellini 7,5.

Cagliari (3-5-2): Sherri 6,5 (37′ st Ciocci sv); Zappa 5,5, Mina 5, Luperto 6; Zortea 5,5 (12′ st Marin 6), Adopo 5,5, Makombou 5,5 (12′ st Palomino 6), Deiola 6, Augello 5,5 (29′ st Obert 6); Piccoli 5,5, Viola 5 (12′ st Mutandwa 6). A disp.: Iliev, Coman, Prati, Jankto, Cogoni, Vinciguerra, Pintus. All.: Nicola 5,5.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 42′ McTominay, 6′ st Lukaku

Ammoniti: Politano, Lukaku (N); Makombou (C)