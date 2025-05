Conte:”lo scudetto più inaspettato e difficile della mia carriera”

Il Napoli per la quarta volta nella sua storia è campione d’Italia . Antonio Conte ai Dazn:

“È successo di nuovo, è fantastico e bellissimo – ha commentato a caldo il tecnico azzurro -.Vedere tantissima gente per strada quando siamo arrivati allo stadio , ho pensato di non tradire queti tifosi, un fallimento ce lo saremmo portati nella mente per molto tempo. I ragazzi sono stati eccezionali c’era una pressione pazzesca ma abbiamo affrontato al meglio la partita. Merito a questa squadra che si è rimessa in gioco, soprattutto i giocatori che due anni fa hanno vinto e poi sono arrivati decimi. Inoltre siamo stati bravi ad inserire i nuovi arrivati. Vincere a Napoli è difficilissimo – ha continuato Conte a DAZN -, Il fatto che Di Lorenzo da capitano alzi il trofeo dello scudetto per due volte, come successo solo a Maradona, è qualcosa di incredibile e meritato, in una situazione non semplice perché questo non è un club che parte sempre per vincere”.

“Se poi guardiamo l’inizio, ovvero lo 0-0 col Modena e lo 0-3 col Verona, significa che abbiamo fatto qualcosa di straordinario in campo”

“Il merito è dei ragazzi che nonostante compagni importanti infortunati e cose che nel mercato di gennaio non sono andate come dovevano. Questo è lo scudetto di tutti, di chi ha giocato titolare e di chi ha tenuto sempre alto il livello degli allenamenti pur giocando poco”.

A tal proposito il futuro di Conte sulla panchina del Napoli è tutt’altro che scontato: “Adesso ci stiamo godendo tutto, ho un ottimo rapporto con De Laurentiis e la sua famiglia. Ci siamo conosciuti in questa stagione, ora stiamo festeggiando insieme. Posso dire che siamo due vincenti, anche se in maniera diversa”.