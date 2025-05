Basket Serie A quarti di finale playoff: Venezia batte Bologna 89-82

Colpo del Venezia che batte Bologna 89-82 tra le mura casalinghe e portando la serie sul punteggio di 2-1. In gara-3 . La Reyer parte bene e si porta in vantaggio sin dalle porime battute del match, La reazione delle V-Nere è ben contenuta dalla squadra lagunare e rispone grazie a uno straordinario Wiltjer da 21 punti. Ad Ivanovic non bastano i 18 di Shengelia e i 20 di Morgan. Domenica, sempre a Venezia, appuntamento con gara-4.

UMANA REYER VENEZIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 89-82 (serie 1-2)

TABELLINO

Parziali: 22-15, 47-37, 65-59.

Umana Reyer Venezia: Ennis 13 (3/5, 2/3, 1/2 tl), Wiltjer 21 (6/7, 3/4, 0/3 tl), Wheatle 5 (1/1, 1/2), Parks 8 (4/5, 0/1, 0/2 tl), Kabengele 13 (4/7, 0/2, 5/5 tl); Munford 9 (0/2, 275, 3/5 tl), Mcgruder 4 (2/4, 0/4), Tessitori 11 (4/4 da 2, 3/3 tl), Casarin 2 (1/4 da 2, 0/2 tl), Moretti 3 (1/5 da 3), Lever (0/1 da 2). N.e. Fernandez. All. Spahija.

Virtus Segafredo Bologna: Hackett 2 (0/1 da 2, 2/2 tl), Cordinier 9 (2/3, 0/3, 5/5 tl), Clyburn 6 (3/8, 0/4), Polonara 4 (2/2, 0/2), Zizic 6 (2/4 da 2, 2/2 tl); Morgan 20 (2/2, 3/4, 7/8 tl), Belinelli 4 (1/2, 0/1, 2/2 tl), Pajola 11 (1/1, 3/5, 0/1 tl), Shengelia 18 (5/8, 0/3, 8/9 tl), Taylor (0/2 da 3), Diouf (0/2 da 2), Akele 2 (1/1 da 2). All. Ivanovic