Basket Serie A: risultati 24esima giornata

La Germani Brescia non sbaglia e batte Trento col punteggio di 78-75. Vittorie pesanti in ottica salvezza per Cremona e Varese, mentre è crisi per Pistoia: vince Trieste. La Reyer Venezia batte la Bertram Derthona (94-82) e aggancia l’ottavo posto.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 75-78



IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-GERMANI BRESCIA 75-78 (19-18, 37-43, 55-55)

Dolomiti Energia Trentino – Ellis 19 (5/8, 3/4), Cale 2 (0/5, 0/3, 2/2 tl), Pecchia 2 (1/2, 0/1), Mawugbe 5 (1/3 da 2, 3/6 tl), Lamb 6 (0/6, 2/8), Ford 25 (5/7, 5/7). Niang 14 (4/6, 1/1, 3/4 tl), Forray, Bayehe 2 (1/3, 0/1), Zukauskas (0/3, 0/3). N.e. Hassan. All. Galbiati.

Germani Brescia – Bilan 17 (7/12 da 2, 3/5 tl), Della Valle 13 (0/1, 2/8, 7/8 tl), Ndour 4 (2/7 da 2), Ivanovic 11 (3/6, 1/4, 2/2 tl), Rivers 8 (1/2, 2/3), Dowe 3 (0/5, 1/1), Burnell 20 (4/6, 3/5, 3/4 tl), Mobio (0/1 da 3), Cournooh 2 (1/2, 0/1). N.e. Ferrero, Tonelli, Pollini. All. Poeta.

OPENJOBMETIS VARESE-GIVOVA SCAFATI 95-82



IL TABELLINO

OPENJOBMETIS VARESE-GIVOVA SCAFATI 95-82 (23-21, 46-38, 75-58)

Openjobmetis Varese – Akobundu-Ehiogu 8 (4/5 da 2), Alviti 6 (1/3 da 3, 3/4 tl), Mitrou-Long 11 (4/8, 1/3, 0/1 tl), N’Guessan 3 (0/1, 1/2, 0/2 tl), Hands 42 (5/7, 9/13, 5/7 tl), Bradford 2 (1/2, 0/2), Tyus 5 (2/2, 0/1, 1/2 tl), Librizzi 16 (1/1, 4/4, 2/3 tl), Esposito 2 (1/3, 0/3). N.e. Gray, Reghenzani, Fall. All. Kastritis.

Givova Scafati – Anim 11 (3/6, 1/4, 2/2 tl), Pinkins 10 (4/6 da 2, 2/6 tl), Cinciarini 7 (1/2, 1/4, 2/3 tl), Maxhuni 6 (0/2, 1/4, 3/4 tl), Akin 7 (2/2 da 2, 3/4 tl), Zanelli 14 (0/1, 3/7, 5/6 tl), Sorokas 11 (3/4, 0/2, 5/5 tl), Miaschi 12 (2/2, 2/9, 2/2 tl), Jovanovic 4 (2/4 da 2, 0/2 tl). N.e. Sangiovanni, Ulaneo, Pezzella. All. Ramondino.

VANOLI CREMONA-NUTRIBULLET TREVISO 94-77



IL TABELLINO

VANOLI CREMONA-NUTRIBULLET TREVISO 94-77 (29-19, 55-41, 77-56)

Vanoli Cremona – Willis 16 (2/4, 2/7, 6/6 tl), Davis 18 (3/4, 4/6), Nikolic 25 (7/11, 3/5, 2/4 tl), Burns 5 (1/3, 1/2), Owens 8 (4/4 da 2), Christon 11 (4/8 da 2, 3/4 tl), Zampini 4 (1/1, 0/2, 2/2 tl), Poser 4 (2/2 da 2), Lacey (0/1, 1/2, 0/1 tl). N.e. De Martin, Jones, Conti. All. Brotto.

Nutribullet Treviso – Mascolo 6 (3/9, 0/2), Caroline 15 (4/9, 2/4, 1/3 tl), Olisevicius 13 (2/4, 1/6, 6/7 tl), Paulicap 7 (1/2 da 2, 5/8 tl), Macura 14 (3/8, 1/5, 5/6 tl), Harrison 15 (2/4, 0/3, 11/11 tl), Torresani (0/1 da 3), Mazzola, Mezzanotte 7 (2/4, 1/2), Pellegrino (0/1 da 2). N.e. Scialpi. All. Vitucci.

UMANA REYER VENEZIA-BERTRAM DERTHONA 94-82



IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-BERTRAM DERTHONA 94-82 (22-22, 44-38, 71-61)

Umana Reyer Venezia – Ennis 10 (3/5, 1/5, 1/2 tl), Kabengele 9 (3/7, 1/2, 0/2 tl), Parks 18 (5/7, 1/3, 5/6 tl), Wheatle 8 (1/2, 2/4), Wiltjer 2 (1/2 da 2), Tessitori 16 (4/7, 1/2, 5/6 tl), McGruder 18 (6/8, 0/3, 6/7 tl), Casarin 2 (0/1, 0/2, 2/3 tl), Moretti 3 (1/3 da 3), Simms 8 (1/3, 2/3). N.e. Janelidze, Iannuzzi. All. Spahija.

Bertram Derthona – Vital 6 (2/3, 0/6, 2/2 tl), Kuhse 9 (0/2, 3/6), Gorham 11 (3/6, 1/2, 2/2 tl), Kamagate 6 (3/4 da 2), Weems 22 (6/10, 1/2, 7/7 tl), Zerini 6 (2/4 da 2, 2/2 tl), Candi 5 (2/2, 0/1, 1/1 tl), Denegri (0/1, 0/1), Baldasso 11 (1/3, 2/7, 3/4 tl), Biligha 4 (2/3 da 2), Severini 2 (0/1, 0/2, 2/2 tl). N.e. Farias. All. De Raffaele.



ESTRA PISTOIA-PALLACANESTRO TRIESTE 69-89



IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-PALLACANESTRO TRIESTE 69-89 (17-28, 27-47, 44-71)

Estra Pistoia – Ceron (0/7 da 3), Psschall 6 (3/8 da 2), Cooke 8 (3/8 da 2, 2/4 tl), Forrest 28 (5/8, 6/14), Saccaggi 10 (3/6, 0/4, 4/8 tl), Benetti 6 (2/4, 0/2, 2/4 tl), Della Rosa 5 (1/1, 1/4), Allen 6 (3/4, 0/2). N.e. Santi, Boglio, Stoch. All. Okorn.

Pallacanestro Trieste – Uthoff 8 (1/3, 2/4), Ruzzier 3 (0/2 da 3, 3/4 tl), Brown 10 (1/1, 1/6, 5/5 tl), Johnson 12 (3/5 da 2, 6/6 tl), Valentine 23 (5/6, 4/5, 1/2 tl), Obljubech 1 (0/1 da 3, 1/2 tl), Deangeli 4 (2/3 da 2), Campogrande, Candussi 10 (2/3, 2/5), Brooks 6 (3/3, 0/1), McDermott 12 (0/1, 4/8). N.e. Ross. All. Christian.