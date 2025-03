Eurolega: Virtsu travolta dall’Olynpiacos 70-92

Amara sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega nel match numnero 27 battuta 92-70 in casa dall’Olympiacos Pireo. Le assenze nelle VNere di Clyburn, Shengelia e Polonara si sono fatte sentire, la squadra di Ivanovic va sotto già nel primo quarto e non riesce più a riprendersi, nonostante un accenno di reazione a inizio ripresa.

L’Olympiacos si conferma dunque la grande dominatrice di questa Eurolega, con un record di 20 vittorie e 7 sconfitte. Bologna incassa invece il quinto k.o. di fila e resta nelle retrovie della classifica, con il record opposto: 7 vittorie e 20 sconfitte.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-OLYMPIACOS PIREO 70-92

.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-OLYMPIACOS PIREO 70-92 (14-34, 29-55, 54-68)

Virtus Segafredo Bologna – Morgan 7 (0/4, 0/3, 7/7 tl), Tucker 6 (2/3, 0/2, 2/4 tl), Holiday 4 (2/5, 0/7 da 3), Akele 7 (2/2, 1/1 da 3), Zizic 6 (3/5); Cordinier 15 (4/9, 1/3, 4/5 tl), Belinelli 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Pajola 2 (1/2), Hackett 10 (2/3, 2/4 da 3), Grazulis 2 (1/1, 0/1, 0/2 tl), Diouf 9 (4/7, 1/2 tl). N.e.: Visconti. All.: Ivanovic

Olympiacos Pireo – Williams-Goss 2 (1/1), Vezenkov 12 (2/6, 2/5, 2/2 tl), Papanikolaou 11 (4/5, 1/5 da 3), Fournier 12 (2/2, 1/4, 5/5 tl), Fall 12 (6/8); Larentzakis 5 (1/1, 1/2 da 3), Vildoza 5 (1/2, 1/1 da 3), Dorsey 5 (1/2, 1/2, 0/2 tl), Peters 12 (3/5, 2/3 da 3), Milutinov 12 (3/6, 6/6 tl), McKissic 4 (2/3, 0/4 da 3). N.e.: Mensah. All.: Bartzokas