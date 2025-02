Basket Serie A: Emporio Armani corsaro a Sassari

La 19a giornata della Serie A di basket non ferma la striscia positiva dell’EA7 Emporio Armani Milano, che ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato. Le scarpette rosse trovano nella Dinamo Sassari un’avversaria ostica, ma ne spezzano le resistenze nel rush finale con Shields. Al PalaSerradimigni esulta l’Olimpia, che vince col punteggio di 78-72 e consolida il suo quinto posto: Dimitrijevic (15) e LeDay (14) i top-scorer per Messina.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-78



IL TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-78 (22-21, 40-42, 51-61)

Banco di Sardegna Sassari – Cappelletti 11 (4/6, 0/1, 3/3 tl), Halilovic 9 (4/7 da 2, 1/3 tl), Fobbs 11 (3/7, 1/7, 2/2 tl), Veronesi 11 (0/3, 2/9, 5/5 tl), Bendzius 7 (1/1, 1/2, 2/2 tl), Bibbins (0/2 da 3), Tambone 4 (2/3, 0/1), Vincini 1 (0/1 da 2, 1/2 tl), Sokolowski 10 (0/1, 3/5, 1/3 tl), Thomas 8 (4/6 da 2, 0/1 tl). N.e. Piredda, Trucchetti. All. Bulleri.

EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 8 (1/1, 0/2, 6/6 tl), Bolmaro 14 (3/5, 2/3, 2/2 tl), LeDay 14 (2/5, 1/6, 7/7 tl), Shields 7 (2/4, 1/6), Gillespie 6 (1/4 da 2, 4/5 tl), Dimitrijevic 15 (5/8, 0/1, 5/5 tl), Causeur (0/3 da 3), Tonut 3 (0/1, 1/2), Ricci 8 (1/2, 2/4), Flaccadori, Diop 3 (1/2 da 2, 1/2 tl). N.e. Caruso. All. Messina.

ESTRA PISTOIA-GIVOVA SCAFATI 89-91



IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-GIVOVA SCAFATI 89-91 (24-23, 54-45, 72-69)

Estra Pistoia – Christon 13 (5/8, 3/4 tl), Rowan 13 (5/7, 1/2 da 3), Kemp 9 (2/7, 5/5 tl), Cooke Jr. 5 (1/3, 3/4 tl), Forrest 23 (4/9, 4/10, 3/4 tl); Saccaggi 5 (1/1, 1/2 da 3), Silins 14 (4/4, 1/5, 3/4 tl), Della Rosa 3 (1/3 da 3), Benetti 4 (2/5). N.e.: Anumba, Pinelli, Boglio. All.: Okorn

Givova Scafati – Gray 15 (5/9, 5/6 tl), Anim (0/2 da 2, 0/2 da 3), Sorokas 16 (5/6, 2/5 da 3), Cinciarini 18 (5/8, 2/4, 2/2 tl), Akin 4 (2/2); Pinkins 5 (1/1, 3/4 tl), Miaschi 20 (0/1, 5/8, 5/5 tl), Maxhuni 13 (5/8, 1/4, 0/2 tl), Zanelli. N.e.: Greco, Sangiovanni, Pezzella. All.: Ramondino