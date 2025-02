Eurolega. Milano si riscatta. Zalgris battuto 89-87

L‘EA7 Emporio Armani Milano non sbaglia e fuori casa riscatta subtio il ko casalingo contro alo Zalgiris Kaunas, che viene battuto nel ritorno in Lituania. L’Olimpia raggiunge anche il +12 nelle fasi calde del match, ma rischia la rimonta nel finale: LeDay (26 punti) e compagni riescono però a ottenere un successo fondamentale per 89-87, che consolida il piazzamento nella zona play-in. Decisivo anche Mannion (21), ai rivali non basta Francisco (29).

IL TABELLINO

ZALGIRIS KAUNAS-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 87-89

(16-24, 42-50, 66-67)

Zalgiris Kaunas – Francisco 29 (5/8, 5/11, 4/4 tl), Brazdeikis 2 (0/3 da 2, 2/2 tl), Birutis 2 (1/4 da 2), Butkevicius 3 (0/1, 1/3), Ulanovas 4 (1/1 da 2, 2/2 tl), Walker IV 22 (4/6, 3/11, 5/5 tl), Lekavicius (0/1 da 3), Smailagic 6 (1/3, 0/3, 4/4 tl), Mitchell, Dunston 2 (1/1 da 2), Sirvydis 17 (2/4, 3/5, 4/5 tl). N.e. Juzenas. All. Trinchieri.

EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 21 (6/7, 2/5, 3/3 tl), Bolmaro 5 (1/1 da 2, 3/5 tl), LeDay 26 (5/9, 1/2, 13/13 tl), Shields 17 (6/9, 1/4, 2/4 tl), Gillespie 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Dimitrijevic 4 (2/4, 0/3), Tonut 6 (1/1, 1/1, 1/2 tl), Brooks 5 (0/1, 1/1, 2/2 tl), Ricci (0/1 da 3), Diop 2 (1/1 da 2), Caruso. N.e. Flaccadori. All. Messina.