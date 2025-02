Fabregas:” era un rigore chiarissimo per noi”

Cesc Fabregas sbotta dopo la sconfitta 2-1 del suo Como contro la Jve“Non c’è interpretazione: era un rigore chiarissimo per noi. “Oggi non sto zitto perché è successo tante volte a gennaio. Potevamo vincere e invece andiamo a casa con zero punti. Eravamo già stati penalizzati contro Lazio, Milan, Udinese e Atalanta. Adesso basta!. “Chiediamo un po’ di giustizia e basta. Io credo nel Var quando si fa bene e gestisce nella maniera corretta. Serve uniformità di giudizio. Posso capire che l’arbitro non veda il fallo di mano di Gatti, ma che non lo veda nessuno al Var mi fa venire dei dubbi”.