Ranieri e due volte Kean , la Fiorentina asfalta l’Inter 3-0’Inter

Una grande serata Viola allo stadio ‘Franchi’ , nel recupero della 14^ giornata , match interrotto al 17′ del primo tempo per il malore a Bove lo scorso discembre , la Fiorentina ha battuto l’Inter 3-0.

Una grande prestazione dei ragazzi allenati da Raffaele Palladino fatta di aggressività sezna un’attino di sosta.

Con gli uomini contatoi causa infotuni la Fiorentina è scesa in campo con carattere e determinazione, subisce le iniziartive dell’Inter. Il primo pericolo lo subisce Sommer : Dodo veloce scappa sulla fascia destra , in area mastica il pallone che finisce sul fondo. L’Inter sisponde, Carlos Augusto va in gol , il Var annulla per fuoruigiogo dello stesso esterno brasialiano. La più ghiotta occasione capita a kean , di testa su cross preciso di Parisi , Sommer respinge d’istinto. Dopo aver archiviato senza altri sussulti i primi 30 minuti, si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, la Fiorentina stappa il match su palla inattiva, da corner al 60′ grazie al movimento sul primo palo al limite dell’area di Ranieri. L’aggressività della Fiorentina non accenna a diminuire . difficile per i nerazzurri ragionare , poi le veloci ripartenze hanno sempre messo in difficoltà la squadra allenata da Inzaghi . Al 68′ arriva il raddoppio su comnibazione Dodo-Kean con l’attaccante che sfila con un movimento a sul secondo palo ha sorpreso Bisseck e Sommer per il raddoppio e poi nel finale ha firmato la doppietta sfruttando l’errore con retropassaggio sbagliato di Dimarco.Niente aggancio in testa alla classifica per l’Inter, che resta a -3 dal Napoli, mentre la Fiorentina ha raggiunto la Lazio al quarto posto. Lunedì sarà ancora sfida contro la Fiorentina ma a San Siro.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 3-0

Fiorentina (4-4-1-1): De Gea 6; Comuzzo 6,5, Pongracic 6,5, Ranieri 7, Gosens 6,5 (43′ st Colpani sv); Dodo 7,5, Mandragora 6,5, Richardson 6,5, Parisi 7; Beltran 6,5 (47′ st Cataldi sv); Kean 8 (47′ st Caprini sv). A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Harder, Rubino. All.: Palladino 7,5

Inter (3-5-2): Sommer 5; Bisseck 5, De Vrij 5, Bastoni 5,5 (24′ st Dimarco 5); Dumfries 5, Frattesi 5 (37′ st Asllani sv), Calhanoglu 5 (24′ st Barella 5,5), Mkhitaryan 5,5 (24′ st Arnautovic 5), C. Augusto 5 (37′ st Taremi sv); Thuram 5, Lautaro 5,5. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Acerbi, Pavard, Darmian. All.: S. Inzaghi 5.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 15′ st Ranieri, 23′ st Kean, 44′ st Kean

Ammoniti: Kean (F)