Niente operazione al momento per Gianluca Scamacca. È questo l’esito della visita specialistica a cui è stato sottoposto l’attaccante dell’Atalanta per l’infortunio al retto femorale destro riportato nella partita di campionato contro il Torino, al suo rientro in campo dopo sei mesi di stop per il crociato sinistro. L’attaccante non sarà comunque a disposizione di Gasperini per lungo tempo.