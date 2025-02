Liga : Real Madrid – Atletico Madrid 1-1. Mbappè risponde ad Alvarez

Real e Atletico finisce ’1-1 nel derby di Madrid che infiamma la 23ª giornata di Liga. I Colchoneros riescono a passare in vantaggio al 35’ grazie al rigore trasformato da Julian Alvarez, ma vengono poi ripresi dal pareggio di Mbappé al 50’. La tripletta di Sancet vale il 3-0 dell’Athletic Bilbao sul Girona. Il Villarreal batte 2-1 il Las Palmas, il Celta Vigo 3-2 il Betis.Il Real resta così in vetta con 50 punti, tallonato sempre dai 49 dell’Atletico. Ad approfittare del pari tra le due di Madrid potrebbe essere il Barcellona, in campo domani a Siviglia: i Blaugrana al momento hanno 45 punti.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 1-1

ATHLETIC BILBAO-GIRONA 3-0

LAS PALMAS-VILLARREAL 1-2

CELTA VIGO-REAL BETIS 3-2