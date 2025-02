Ettore Messina ha commentato la partita con l’AS Monaco: “E’ stata una bella vittoria contro una squadra ricca di talento e molto profonda. Abbiamo cominciato un po’ nervosi perché avevamo in testa la finale di Coppa Italia persa e il rammarico per non avercela fatta. Ma le finali bisogna giocarle, poi si possono vincere o perdere, giocare bene o male. Questa volta non ce l’abbiamo fatta”.