Dan Ndoye ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-1 in rimonta contro il Milan. Lo svizzero, autore del gol decisivo, era visibilmente commosso dopo la festa del Dall’Ara per il ritorno al successo interno contro i rossoneri che mancava da 23 anni: “Questa città è speciale e abbiamo meritato di vincere, per noi e per i nostri tifosi”.