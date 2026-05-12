Serie A, corsa salvezza da brividi: Lecce e Cremonese si giocano tutto negli ultimi 180 minuti

(Serena Albino) – La Serie A entra nella sua fase più tesa e drammatica. Mentre in vetta infuria la lotta per lo scudetto e per l’Europa, nella parte bassa della classifica ogni punto pesa come un macigno.

La corsa salvezza è ormai diventata un duello ad alta tensione tra Lecce e Cremonese, con il Cagliari vicino alla permanenza matematica ma ancora non completamente al sicuro.

A due giornate dalla fine, il Lecce mantiene un vantaggio minimo: un solo punto che però può fare tutta la differenza del mondo. I salentini hanno ancora il destino nelle proprie mani, ma il margine di errore è praticamente azzerato. Ogni partita diventa una finale, ogni episodio può cambiare il futuro di una stagione intera.

La Cremonese, invece, arriva al rush finale con entusiasmo e fiducia ritrovata. I grigiorossi hanno riaperto una lotta che sembrava chiusa poche settimane fa e ora credono davvero nell’impresa. Il calendario offre ancora speranze concrete, soprattutto se dovesse arrivare un risultato positivo nella delicata trasferta contro l’Udinese.

Proprio Udinese-Cremonese potrebbe rappresentare il crocevia decisivo della lotta salvezza. Una vittoria lombarda metterebbe enorme pressione sul Lecce, chiamato a rispondere immediatamente per evitare il sorpasso. In caso di arrivo a pari punti, il regolamento prevede anche lo spareggio salvezza: uno scenario che aumenterebbe ulteriormente la tensione di un finale già incandescente.

Il Lecce, sulla carta, sembra avere un calendario leggermente più favorevole. Ma in queste ultime settimane contano soprattutto nervi saldi, condizione mentale e capacità di reggere la pressione. La paura di retrocedere spesso pesa più della qualità tecnica.

Il Cagliari osserva con maggiore serenità, ma non può ancora permettersi distrazioni. Servono gli ultimi punti per chiudere definitivamente il discorso e festeggiare la permanenza in Serie A.

La sensazione è che tutto resterà aperto fino all’ultima giornata. E come spesso accade nella storia del campionato italiano, la lotta per non retrocedere rischia di regalare emozioni persino più forti della corsa al titolo.