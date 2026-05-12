Derby all’ora di pranzo: la Serie A cambia tutto per la corsa Champions

La corsa alla prossima UEFA Champions League si giocherà… a tavola. La Lega Serie A ha ufficializzato un programma senza precedenti: tutte le gare decisive per l’Europa saranno disputate domenica alle 12:30, compreso l’attesissimo derby tra AS Roma e SS Lazio.

Una scelta forte, spiegata direttamente dall’amministratore delegato Luigi De Siervo, che ha parlato di una decisione inevitabile tra esigenze sportive, sicurezza pubblica e gestione degli eventi nella Capitale.

Roma-Lazio a pranzo: pesa il tema sicurezza

Il derby romano doveva inizialmente essere disputato in serata, ma gli episodi di violenza registrati nelle ultime settimane hanno convinto le autorità a cambiare strada. Secondo De Siervo, giocare di notte “non era più percorribile” dopo i disordini che avevano accompagnato i precedenti tentativi di organizzazione.

La Lega, insieme a Prefettura e Questura, ha quindi optato per la fascia delle 12:30, ritenuta la soluzione più gestibile sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Effetto Sinner e Internazionali: Roma blindata

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la finale degli Internazionali d’Italia, in programma nel pomeriggio al Foro Italico. L’eventuale presenza di Jannik Sinner nell’atto conclusivo potrebbe attirare decine di migliaia di persone nella stessa area della città.

Per questo è stata scartata anche l’ipotesi di spostare il turno a lunedì: una soluzione considerata logisticamente ingestibile per traffico, sicurezza e afflusso di tifosi.

Tutti insieme per la Champions

La contemporaneità delle partite è stata confermata per garantire la regolarità del campionato e impedire vantaggi indiretti tra squadre impegnate nello stesso obiettivo.

Ecco il programma ufficiale delle sfide Champions:

Como – Parma Calcio

Genoa – Milan

Juventus – Fiorentina

Roma – Lazio

Pisa – Napoli

Gli altri orari

Alle 15 toccherà a Inter contro Hellas Verona , gara che sarà seguita dalla festa Scudetto e dalla consegna del trofeo ai nerazzurri.

Alle 18 spazio a Atalanta -Bologna FC , mentre in serata andranno in scena le sfide salvezza tra Cagliari, Torino , Sassuolo , Lecce, Udinese e Cremonese.

Una domenica anomala, compressa tra calcio, tennis e sicurezza, che potrebbe però risultare decisiva per definire la prossima griglia europea della Serie A.