Eurolega: Milano sconfitta dal Real Madrid

Trentunesimo turno dal sapore amaro per l’Olimpia Milano sconfitta in Spagna dal Real Madrid 96-89, complicando la corsa verso i palyoff della formazione lombarda.. I padroni di casa scappano via nel primo quarto (31-16), ma l’Olimpia dopo l’intervallo torna anche sul -4. Musa e Tavares spingono la squadra di Mateo al successo.Vittoria numero 17 per il Real Madrid, Milano resta ferma a quota 16 e vede allontanarsi i play-off.

TABELLINO

Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milano 96-89 (Parziali: 31-16, 54-41, 78-63)

Real Madrid: Abalde 3 (0/1, 1/1), Campazzo 11 (3/5, 1/3, 2/3 tl), Deck (0/1 da 2), Garuba 11 (4/4, 1/4, 0/2 tl), Tavares 19 (8/8 da 2, 3/4 tl); Gonzalez (0/1 da 2), Hezonja 8 (1/3, 1/5, 3/4 tl), Musa 21 (2/5, 4/6, 5/6 tl), Fernando 6 (3/4 da 2, 0/1 tl), Llull 8 (1/2, 2/4), Feliz 9 (2/3, 1/2, 2/2 tl). N.e. Ndiaye. All. Mateo.

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 7 (1/1, 1/2, 2/2 tl), Bolmaro 2 (1/5, 0/2), LeDay 15 (3/4, 2/6, 3/3 tl), Shields 13 (1/3, 2/3, 5/6 tl), Mirotic 14 (1/4, 2/8, 6/8 tl); Dimitrijevic 6 (2/2, 0/3, 2/2 tl), Causeur 13 (3/4, 2/2, 1/1 tl), Tonut 2 (2/2 tl), Brooks 9 (0/1, 3/4), Ricci (0/1, 0/1), Caruso 7 (3/3 da 2, 1/2 tl), Gillespie 1 (0/1 da 2, 1/4 tl). All. Messina.