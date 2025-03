Brignone bis e titolo nel gigante

Federica Brignone dopo aver conquistato la classifica generale e quella di discesa, l’azzurra si è aggiudicata anche la Coppa del Mondo di gigante.

Complice l’uscita di Alice Robinson nella prima manche, la 343nne di Salle ha recuperato i venti punti che la separavano dalla neozelandese e superandola al termine della gara andata in scena a Sun Valley e terminando seconda in 2’10″15, gara vinta da Lara -Gut-Behrami in 2’10″01. Terza la svedese Sara Hector , a 80′ centesini dalla vetta.

Passo indietro invece per la campionessa del mondo juniores Giorgia Collomb che, dopo una prima parte di pista affrontata con aggressività, ha patito linee troppo strette concludendo in quattordicesima posizione e conquistando così qualche punto. Ancora una volta fuori Sofia Goggia che, dopo esser partita particolarmente rapida, ha faticato a rimanere nel tracciato finendo fuori poco dopo il primo intermedio a causa del tempismo sbagliato nell’affrontare le porte.