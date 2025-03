Nations League – risultati

Germania, Francia, Portogallo e Spagna, accedono alle Final Four Nations League . Il Belgio si guadagna la permanenza in A con una doppietta di Lukaku contro l’Ucraina. Sale la Turchia, che vince nettamente in Ungheria grazie anche a un rigore di Calhanoglu. Bene anche la Serbia, trascinata da Vlahovic.

Di seguito, tutti i risultati di Nations League di domenica 23 marzo

Germania-Italia 3-3 (ritorno dei quarti di finale)

30′ Kimmich rig. (G), 36′ Musiala (G), 45′ Kleindiest (G), 49′, 69′ Kean (I), 95′ Raspadori rig. (I)

Germania alle Final Four

GERMANIA (3-4-2-1): Baumann; Schlotterbeck, Tah, Rudiger (77′ Bisseck); Kimmich, Stiller (63′ Gross), Goretzka (63′ Amiri), Mittelstadt; Sane (63′ Adeyemi), Musiala (77′ Andrich); Kleindiest. All. Nagelsmann

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Gatti (46′ Politano), Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci (85′ Zaccagni), Tonali (68′ Raspadori), Udogie; Maldini (46′ Frattesi), Kean (85′ Lucca). All. Spalletti

Francia-Croazia 7-4 d.c.r. (ritorno dei quarti di finale)

52′ Olise, 80′ Dembele

Francia alle Final Four

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kone (111′ Zaire-Emery), Tchouameni; Olise (106′ Camavinga), Dembele (99′ Kolo Muani), Barcola (66′ Doue); Mbappé. All. Deschamps

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol (106′ Pongracic); Modric (81′ Moro), Kovacic (81′ Jakic); Perisic (71′ Pasalic), Sucic, Kramaric (71′ Baturina); Budimir (60′ Ivanovic). All. Dalic

Portogallo-Danimarca 5-2 (ritorno dei quarti di finale)

38′ Andersen aug. (D), 56′ Kristensen (D), 72′ Ronaldo (P), 76′ Eriksen (D), 86′ Trincao, 91′ (P), 115′ Ramos

Portogallo alle Final Four

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Dalot (81′ Trincao), Dias, Inacio, Mendes; Fernandes, Vitinha (99′ Neves), Silva; Conceicao (81′ Semedo), Ronaldo (92′ Ramos), Leao (62′ Jota). All. Martinez

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Verstergaard, Dorgu (97′ Harder); Eriksen (83′ Frendrup), Hjulmand, Norgaard (83′ Froholdt); Isaksen (73′ Kristiansen), Hojlund (73′ Biereth), Lindstrom (65′ Skov Olsen); All. Riemer

Spagna-Olanda 8-6 d.c.r. (ritorno dei quarti di finale)

8′, 67′ Oyarzabal rig. (S), 54′ Depay rig. (O), 79′ Maatsen (O), 103′ Yamal (S), 108 Simons rig. (O)

Spagna alle Final Four

SPAGNA (4-3-3): Simon; Mingueza (94′ Porro), Le Normand, Huijsen, Cucurella; Olmo (84′ Pedri), Zubimendi (106′ Garcia), Ruiz (84′ Merino); Yamal, Oyarzabal (69′ Torres), Williams (117′ Baena). All. De la Fuente

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Geertruida (78′ Malen), van Hecke, van Dijk, Maatsen; Reijnders (110′ Koopmeiners), Kluivert (78′ Simons), de Jong (106′ Taylor); Frimpong, Depay (101′ Brobbey), Gakpo (78′ Lang). All. Koeman

Ungheria-Turchia 0-3 (spareggi Lega A/B)

37′ Calhanoglu rig., 39′ Guler, 90′ Bardakci

Turchia in Lega A

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Fiola (46′ Nego), Orban, Dardai (46′ Nikitscher); Bolla, Dardai (60′ Szalai), Vecsei (74′ Csoboth), Kerkez; Szoboszlai, Gazdag (60′ Toth); Varga. All. Rossi

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Elmali, Bardakci, Akaydin, Muldur; Yuksek (46′ Ozcan), Calhanoglu; Aydin (71′ Gul), Guler (64′ Kahveci), Yildiz (82′ Akcicek); Akturkoglu (64′ Yilmaz). All. Montella

Belgio-Ucraina 3-0 (spareggi Lega A/B)

70′ De Cuyper, 76′, 86′ Lukaku

Belgio in Lega A

BELGIO (4-3-3): Sels; Meunier (69′ De Cuyper), Faes, Debast, Castagne; Vanaken, Raskin (90′ Heynen), De Bruyne; Trossard (69′ Saelemaekers), Lukaku, Doku. All. Garcia

UCRAINA (3-4-2-1): Lunin; Matviienko, Svatok (89′ Yaremcuk), Zabarnyi; Mykolenko (69′ Mykhaylichenko), Kaliuzhnyi, Yarmolyuk, Zinchenko; Gutsulyak (89′ Yarmolenko), Sudakov (69′ Tsygankov); Vanat (69′ Dovbyk). All. Rebrov

Serbia-Austria 2-0 (spareggi Lega A/B)

56′ Maksimovic, 90′ Vlahovic

Serbia in Lega A

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (90′ Mimovic), Gudelj (46′ Mitrovic), Maksimovic, Terzic (46′ Jovic); Samardzic (83′ Maksimovic), Lukic (83′ Topic); Vlahovic. All. Stojkovic

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Seiwald, Lienhart, Trauner, Mwene (46′ Grull); Wimmer, Grillitsch (75′ Alaba); Schmid, Laimer, Cham (46′ Arnautovic); Gregoritsch (75′ Stoger). All. Rangnick

Scozia-Grecia 0-3 (spareggi Lega A/B)

20′ Konstantelias, 42′ Karetsas, 46′ Tziolis

Grecia in Lega A

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Raiston, Souttar, Hanley, Robertson (73′ Wilson); Gilmour (55′ Tierney), McLean (55′ Ferguson); Christie (73′ Conway), McTominay, McGinn; Adams (55′ Hirst). All. Clarke

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Giannoulis; Zafeiris, Mouzakitis (83′ Ioannidis); Karetsas (72′ Masouras), Konstantelias (72′ Pelkas), Tzolis (92′ Retsos); Pavlidis (83′ Galanopoulos). All. Jovanovic

Georgia-Armenia 6-1 (playoff Lega B/C)

4′ Haroyan aut. (A), 14′, 35′ Mikautadze (G), 23′ Chakvetadze (G), 27′ Kiteishvili (G), 48′ Sevikyan (A), 62′ Kvaratskhelia (G)

Georgia in Lega B

GEORGIA (4-4-2): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze (69′ Dvali), Kashia, Tsitaishvili (69′ Guliashvili); Chakvetadze (46′ Shengelia), Mekvabishvili, Kochorashvili, Kiteishvili (77′ Zaria); Kvaratskhelia; Mikautadze (77′ Zivzivadze). All. Sagnol

ARMENIA (4-3-2-1): Cancarevic; Hohvannisyan (40′ Muraydan), Harutyunyan, Haroyan, Mkrtchyan; Udo (40′ Seroyban), Iwu (40′ Grigoryan), Tiknizyan; Bichakhchyan (80′ Grygorian), Sevikyan (70′ Miranyan); Barseghyan. All. van’t Schip

Islanda-Kosovo 1-3 (playoff Lega B/C)

2′ Oskarsson (I), 35′, 45’+3′, 79′ Muriqi (K)

Kosovo in Lega B

ISLANDA (4-3-2-1): Valdimarsson; Fridriksson (22′ Bjarkason), Willumsson (65′ Hlynsson), Ingason, Traustason (46′ Gunnarsson); Thordarson, Johannesson (46′ Tomasson), Helgason; Thorsteinsson, Gudmundsson; Oskarsson (65′ Gudjohnsen). All. Gunnlaugson

KOSOVO (4-2-3-1): Saipi; Vojvoda, Rrhamani, Dellova, Paqarada; Demaku (55′ Emerllahu), Rexhbecaj; Krasniqi E. (78′ I. Krasniqi), Rashica (78′ Sahiti), Muslija (87′ Gallapeni); Muriqi (87′ Rrhamani). All. Foda

Slovenia-Slovacchia 1-0 d.t.s. (playoff Lega B/C)

95′ Gnezda Cerin

Slovenia in Lega B

SLOVENIA (4-3-3): Oblak; Karnicnik (121′ Brekalo), Drkusic, Bijol, Janza; Lovric (67′ Petkovic), Gnezda Cerin (121′ Zeljkovic), Elsnik (90′ Kramer); Stojanovic, Sesko, Vipotnik (84′ Gorenc-Stankovic). All. Kek

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Skriniar, Mesik (118′ Duris), Hancko; Bero (106′ Tupta), Lobotka, Duda (99′ Benes); Schranz (75′ Haraslin), Bozelnik (75′ Mraz), Suslov; All. Calzona

Irlanda-Bulgaria 2-1 (playoff Lega B/C)

30′ Antov (B), 63′ Ferguson (I), 85′ Idah (I)

Irlanda in Lega B

IRLANDA (4-4-2): Kelleher; Doherty, Collins, O’Brien, Brady (66′ Manning); Johnston (64′ Idah), Azaz, Cullen, Knight (82′ Taylor); Ferguson (74′ Dunne), Parrott (67′ Sykes). All. Hallgrimsson

BULGARIA (4-2-3-1): Iliev; Minkov, Petrov, Nedyalkov, Nurnberger (89′ Iliev); Antov, Gruev (89′ Shopov); Despodov, Milanov (75′ Krastev), Petkov (75′ Kirilov); Kraev (60′ Nikolov). All. Iliev