Serie C – Gironi A, B , C . Risultati 33^ giornata

Nel girone A , giornata nera per il Padova . La capolista sconfitta dal Novara 2-1 , Non sbaglia il Vicenza che batte 2-1 la Caldiero e accorcia sui bianchi patavibni a1 in classifica

giornata Nº 33 Data Incontro Risultato 22/03/2025 Giana Triestina 3 0 22/03/2025 Asd Alcione Milano Pro Vercelli 1 2 22/03/2025 AC Renate Clodiense 2 1 23/03/2025 US Pergolettese Arzignano Valchiampo 0 2 23/03/2025 Novara Padova 2 1 23/03/2025 Feralpisalò Trento 2 0 23/03/2025 Vicenza Calcio Caldiero Terme 2 1 23/03/2025 Virtus Vecomp Lecco 1 1 23/03/2025 Albinoleffe Lumezzane 2 0 02/04/2025 Pro Patria Atalanta BC U23

CLASSIFICA

Pos Squadre PT G V N P DR Andamento 1 Padova 75 33 23 6 4 38 PVPVP 2 Vicenza 74 33 22 8 3 35 VNVNV 3 Feralpisalò 62 33 18 8 7 18 VNVPV 4 Albinoleffe 53 33 14 11 8 10 NPVVV 5 Trento 50 33 12 14 7 4 NNVVP 6 Renate 50 33 15 5 13 -3 VNVVV 7 Giana Erminio 49 33 14 7 12 3 NVVPV 8 Virtus Verona 48 33 13 9 11 8 NVPNN 9 Atalanta II 46 32 13 7 12 10 NPNNV 10 Novara 45 33 12 11 10 6 NPPPV 11 Arzignano Valchiampo 44 33 12 8 13 -3 PVPVV 12 Alcione Milano 42 33 12 6 15 -1 VNNPP 13 Pergolettese 39 33 10 9 14 -10 NNVPP 14 Lumezzane 38 33 9 11 13 -12 NNPPP 15 Lecco 37 33 8 13 12 -10 NNNNN 16 Pro Vercelli 36 33 9 9 15 -15 NPNNV 17 Triestina 33 * 33 10 8 15 -9 NNPVP 18 Pro Patria 26 32 4 14 14 -14 PNNVP 19 Caldiero Terme 25 33 6 7 20 -26 NNPVP 20 Union Clodiense 18 33 3 9 21 -29 PPPPP

GIRONE C

La capolista Audace Cerignola non ha giocato il match contro il Taranto club estromesso dal campionato. così come il Team Altamura contro la Turris. L’Avellino scondo in classifica ha l’opportunità del sorpasso , i ‘Lupi’ giocheranno allo stadio ‘Partenio contro il Potenza.

Giornata Nº 33 Data Incontro Risultato 22/03/2025 Sorrento Latina 1 1 22/03/2025 Cavese Trapani 2 1 22/03/2025 Juve Next Gen Foggia 2 0 23/03/2025 Catania Crotone 0 0 23/03/2025 Giugliano Messina 2 3 23/03/2025 Monopoli Casertana 1 0 23/03/2025 Audace Cerignola Taranto (*) 23/03/2025 Asd Team Altamura Turris (*) 24/03/2025 Benevento Picerno 24/03/2025 Avellino Potenza

CLASSIFICA

os Squadre PT G V N P DR Andamento 1 Audace Cerignola 58 29 16 10 3 17 VVNVP 2 Avellino 57 28 16 9 3 29 VVVVV 3 Monopoli 53 30 14 11 5 12 VVVNV 4 Crotone 48 30 13 9 8 13 VVNVN 5 Benevento 45 29 11 12 6 16 NNNNN 6 Potenza 44 28 11 11 6 5 NVNNV 7 Catania 44 * 30 11 12 7 11 NNVVN 8 Picerno 40 29 8 16 5 10 NNNVN 9 Giugliano 38 29 11 5 13 -6 NPPVP 10 Cavese 1919 38 30 9 11 10 -1 VNNVV 11 Juventus Next Gen 38 31 10 8 13 -5 PPVPV 12 Team Altamura 34 29 8 10 11 -7 NNVVP 13 Trapani 1905 32 29 8 8 13 -1 PPPPP 14 Sorrento 32 29 8 8 13 -15 NPPPN 15 Foggia 30 30 7 9 14 -11 NVPPP 16 Latina 28 29 7 7 15 -26 NPPVN 17 Casertana 22 29 3 13 13 -14 PNPVP 18 Messina 16 30 3 11 16 -27 PPNPV 19 Taranto* 0 0 0 0 0 0 20 Turris* 0 0 0 0 0 0

(*) Taranto e Turris estromesse dal campionato.