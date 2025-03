Serie C – gironi A, B e C , tutti i risultati 29^ giornata e le classifiche

GIRONE A

La lotta al vertice della classifica è tra due squadre venete: il Padova e il Vicenza. I patavini , sconfitti dalla Feralpi Salò 1-0 , mentre il Vicenza ha batttuto 4-0 l’Arzignano accorciando in classifica a-3 dal Padova.

Giornata Nº 29 Data Incontro Risultato 28/02/2025 Giana Lumezzane 1 1 28/02/2025 Asd Alcione Milano Clodiense 2 0 01/03/2025 Pro Patria Calcio Caldiero Terme 0 0 01/03/2025 US Pergolettese Lecco 0 0 01/03/2025 Virtus Vecomp Triestina 2 2 01/03/2025 Pro Vercelli Trento 0 0 02/03/2025 Vicenza Arzignano Valchiampo 4 0 02/03/2025 Albinoleffe Novara 1 1 02/03/2025 Feralpisalò Padova 1 0 03/03/2025 AC Renate Atalanta BC U23



CLASSIFICA

Pos Squadre PT G V N P DR Andamento 1 Padova 69 29 21 6 2 36 PVNVP 2 Vicenza 66 29 20 6 3 33 VPNVV 3 Feralpisalò 55 29 16 7 6 17 PVNVV 4 Albinoleffe 44 29 11 11 7 7 VVNNN 5 Virtus Verona 43 29 12 7 10 8 VVVVN 6 Trento 43 29 10 13 6 4 VPNNN 7 Novara 42 29 11 11 7 9 PNVVN 8 Atalanta II 41 28 12 5 11 8 PPPPN 9 Alcione Milano 40 29 12 4 13 1 NNPPV 10 Giana Erminio 40 29 11 7 11 -2 VVVPN 11 Renate 37 28 11 4 13 -8 PPPVP 12 Lumezzane 37 29 9 10 10 -7 PNNPN 13 Arzignano Valchiampo 35 29 9 8 12 -7 VNVPP 14 Pergolettese 35 29 9 8 12 -8 VVPNN 15 Lecco 33 29 8 9 12 -10 PVPVN 16 Triestina 33 * 29 9 7 13 -5 VVVVN 17 Pro Vercelli 31 29 8 7 14 -14 VPPPN 18 Pro Patria 22 29 3 13 13 -14 PPVPN 19 Caldiero Terme 21 29 5 6 18 -25 NPPPN 20 Union Clodiense 18 29 3 9 17 -23 PPPVP

GIRONE B

Continua la marcia verso la promozione diretta della Virtus Entella. I liguri hanno battuto in trasfertya (1-0), la Vis Pesaro. Nel match clou dello stadio Liberati , la Ternana ha battuto la Torres 3-1 .

https://www.sportivo24.it/calcio-serie-c/176623-serie-c-ternana-torres-3-1/

Pescara fermato a Ferrara dalla Spal 1-1. In classifica Virtus Entella in testa a quota 64 , segue la Ternana a-4 , Torres 56 , Pescara 51.

Giornata Nº 29 Data Incontro Risultato 01/03/2025 Lucchese Carpi 2 2 01/03/2025 Vis Pesaro Virtus Entella 0 1 01/03/2025 Pontedera Gubbio 2 1 01/03/2025 Arezzo Sestri 1 0 01/03/2025 Pescara Spal 1 1 02/03/2025 Legnago Milan Futuro 2 1 02/03/2025 Pianese Rimini 0 1 02/03/2025 Ternana Sassari Torres 3 1 02/03/2025 Campobasso Pineto 1 3 03/03/2025 Perugia Ascoli

CLASSIFICA

1 Virtus Entella 64 29 18 10 1 26 NVNVV 2 Ternana 60 29 18 8 3 39 VVPVV 3 Torres 56 29 16 8 5 17 VNVVP 4 Pescara 51 29 14 9 6 11 NVPVN 5 Vis Pesaro 50 29 14 8 7 11 VVNNP 6 Arezzo 46 29 13 7 9 4 NPPVV 7 Pianese 44 29 12 8 9 3 VVVVP 8 Pineto 42 29 11 9 9 0 PVPNV 9 Rimini 40 29 10 12 7 12 NVVPV 10 Pontedera 36 29 10 6 13 -1 VVPPV 11 Gubbio 34 29 9 7 13 -8 NNVPP 12 Ascoli 33 28 8 9 11 -4 PVPVP 13 AC Carpi 33 29 8 9 12 -3 PPVPN 14 Campobasso 33 29 8 9 12 -4 PPVVP 15 Lucchese 31 29 6 13 10 -15 PVVNN 16 Perugia 29 28 6 11 11 -4 NNPPP 17 SPAL 25 29 7 7 15 -18 PPPPN 18 Legnago Salus 22 29 5 7 17 -27 PPNVV 19 Milan II 22 29 4 10 15 -21 VPPPP 20 Sestri Levante 20 29 3 11 15 -18 PPNNP

GIRONE C

Se gli altri due Gironi A e B tengono col fiato sospeso i tifosi , il Girone C non è da meno. Continua la galoppata dell’Audace Cerignola , vera sorpresa in Lega Pro. I pugliesi hanno battuto di misura (1-0) il Trapani e si confermano in testa alla classifica a quota 60 punti. Avellino secondo a quota 55 rispodne con la vittoria 2-1 contro la Juve Next Gen, il Monpoli ‘terzo a-3 dalla squadra campana ha battuto 2- 1 il Messina.

Giornata Nº 29 Data Incontro Risultato 28/02/2025 Giugliano Turris 3 1 01/03/2025 Asd Team Altamura Latina 1 1 02/03/2025 Avellino Juve Next Gen 2 1 02/03/2025 Monopoli Messina 2 1 02/03/2025 Catania Foggia 1 1 02/03/2025 Audace Cerignola Trapani 1 0 02/03/2025 Potenza Picerno 2 2 02/03/2025 Benevento Sorrento 1 1 03/03/2025 Cavese Casertana

CLASSIFICA