Lazio, Baroni:”la vittoria è stata meritata”

Marco Baroni quasi euforico non riesce a nascondere la grande gioia di un’importante vittoria a San Siro contro il Milan:” Abbiamo preparato lam partita sapendo che c’èera bisogno di mettere in campo tanta personalità. Potevamo fare più di un gol nel primo tempo , anche se ho visto una crescita nel gestire la partita, e nel prino tempo abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare. Affidare a Pedro il rigore decisivo? Era giusto che lo battesse lui, un ragazzo serissimo. Doveva tirarlo lui ed ero fiducioso. In allenamento non sbaglia mai”.