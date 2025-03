Roma – Como 2-1 , Saelemaekers – Dobvik ribaltono il Como

Nella 27esima giornata di Serie A la Roma batte in rimonta il Como, i 2-1.

All’Olimpico, sold-out , emergono equilibrio in campo. Al 44′ uno strappo di Da Chuna su verticalizzazione di Perrone evita Mancini e regala al Como il vantaggio. Nella ripresa Ranieri chiama in causa dalla panchina dalla panchina Saelemaekers e Crsistante per Soulè e un’ebvnescente Konè. Il belga subito entra agonisticamente in partita e al 66′ Celik lo vede e lo serve sulla destra, controllo sterzata e calcia trovando una deviazione di Goldaniga che beffa Butez per l’1-1.

Il match soffia a afvore dei giallorossi e in pochi minuti cambia tutto: Kempf già ammonito al 63′ prende il secondo giallo espulso da Pairetto lasciando il Como in 10. Al 69′ scambio Cutrone-Diao l’ex Netis va in gol annullato per off-side di Cutrone. La Roma si sveglia e dallo scampato pericolo va in vantaggio: 76′ Cristante che pesca sulla destra il neo entrato Rensch che alza la testa e trova Dovbyk , l’ucraino non sbaglia con la zampata vincente. Il Como non ci sta e all’87’ sfiora il pari con Vojvoda , l’ex granata evita Mancini e calcia verso il secondo palo, ma è il legno a salvare Svilar. Dopo 4′ di recupero Pairetto manda tutti negli spogliatoi.

IL TABELLINO

ROMA-COMO 2-1

Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Celik 6,5 (29′ st Rensch 6,5), Mancini 5,5, Ndicka 6; Soulé 6 (14′ st Saelemaekers 7), Koné 5 (14′ st Cristante 6,5), Paredes 6, Angeliño 6; Dybala 6, Pellegrini 5 (1′ st El Shaarawy 6); Shomurodov 5 (1′ st Dovbyk 7)

A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Salah-Eddine, Abdulhamid, Hummels, Gourna-Douath, Baldanzi, Pisilli

Allenatore: Ranieri 7

Como (4-3-3): Butez 6; Smolcic 5 (11′ st Vojvoda 5,5), Goldaniga 5,5, Kempf 5, Valle 6 (28′ st Moreno 5,5); Caqueret 5,5 (11′ st Cutrone 6), Perrone 6, Da Cunha 6,5; Strefezza 5,5, Nico Paz 6 (38′ st Ikoné sv), Diao 6 (28′ st Fadera 5,5)

A disposizione: Reina, Vigorito, Jack, Iovine, Engelhardt, Braunoder, Dele Alli, Gabrielloni, Douvikas.

Allenatore: Dani Guindos 6

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 44′ Da Cunha (C), 16′ st Saelemaekers (R), 31′ st Dovbyk (R)

Ammoniti: Mancini, Cristante (R), Smolcic, Caqueret, Fadera, Da Cunha (C)

Espulsi: Kempf (C) al 18′ st per doppia ammonizione