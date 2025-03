Moto-2 Gp Thailandia, dominio di Gonzales

Seconda vittoria per il pilota madrileno, sul podio Canet e Agius, Arbolino chiude 13esimo

Moto2 GP Thailandia Gara – Manuel Gonzalez dopo la pole position, ha fatto suo anche il Gran Premio della Thailandia classe Moto2, prima gara del Motomondiale 2025.

Sul podio insieme al pilota del Team Intact GP sono saliti Aron Canet (Fantic Racing) e Senna Agius (Intact GP), che dopo una bella battaglia ha avuto la meglio su Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

Gara da dimenticare per il sopra citato Celestino Vietti, steso a 10 giri dalla fine da Senna Agius, con quest’ultimo penalizzato con un long-lap penalty. Un vero peccato per il pilota del Team di Luca Boscoscuro, che era secondo e quindi in zona podio.

moto2 Gara Buriram – GP Thailandia – I tempi