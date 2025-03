Napoli – Inter , il big-match per lo scudetto. Le probabili formazioni

Napoli-Inter , oggi 1° marzo 2025 , stadio ‘Diego Armando Maradona’ , calcio di inizio ore 18. Sfida scudetto tra gli azzurri di Antonio Conte e nerazzurri di Simone Inzaghi

Quì Napoli: considierate le importanti assenze, di David Neres e Frank Anguissa, Conte ha recentemente cambiato la sua solita formazione 4-3-3, con Giacomo Raspadori seconda punta al fianco di Romelu Lukaku. Come giocherà il Napoli: tra i pali Meret, difesa a tre composta da: Di Lorenzo , Buongiorno e Rrahmani. In mediana Lobotka ,Billing e Mc Tomynae. Lungo le fasce Spinazzola e Politano.

Quì Inter: anche Inzaghi ha dovuto fare i conti con i molteplici infortuni , sopratutto i giocatori impiegati sulla fascia sinistra ; fuori dai giochi di Matteo Darmian, Carlos Augusto e Nicola Zalewski. Certa la presenza sulla fascia di Federico Di Marco , tutto però da confermare poco prima del calcio d’inzio. Le alternative potrebbero essere Yann Bisseck da schierare nel trio difensivo insieme a Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, con opzione Benjamin Pavardal posto di Bisseck. Altro dilemma per Inzaghi riguarderà l’attaccabnte Marcus Thuram , apprma rirpesosi da un leggero infortunio alla caviglia.

La partita di Ser sarà disponibile per la visione sui Canali Dazn. DAZN ha i diritti esclusivi per la partita in Italia.

Napoli-Inter – probabili formazioni

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

Internazionale (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Arbitro :Doveri