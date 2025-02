Inzaghi:”sappiamo quali sono i nostri obiettivi”

Napoli-Inte secondo Simone Inzaghi non è la sfida decisiva per lo scudetto , nonostante sia un match di vitale importanza per il cammino dei nerazzurri in campionato.

“Il Napoli è un’avversario i assoluto valore. Hanno cambiato moduli e sistema, ha ottimi giocatori e un ottimo tecnico. Sanno cosa fare in campo, li abbiamo studiati. Sarà una bellissima sfida tra due ottime squadre che con merito sono là davanti”-. così il tecnico piacentino in conferenza stampa. La classifica è corta, ci siamo noi, Atalanta, Napoli e Juventus senza tralasciare la Lazio”.