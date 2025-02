Milan , Conceiçao:”Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato”

Sergio Conceiçao, dopo la sconfitta 2-1 contro il Bologna , risultato che compromette la coirsa dei Rossoneri per un posto in Champions League è una furia:” “C’è un fallo clamoroso di mano sul loro primo gol e sul secondo ho visto che la palla era uscita dalla linea laterale. Non me lo hanno detto, l’ho proprio visto. Noi dovevamo fare di più ma tutti gli episodi negativi per noi diventano positivi per l’avversario. Dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato ma abbiamo fatto anche cose buone. Ci sono stati errori nostri e anche di un’altra squadra (quella arbitrale?) che poi si sono rivelati decisivi. Non è solo l’arbitro il colpevole di questa sconfitta, mi metto io per primo, ma sono cose che succedono sempre”.