Lautaro Marinez, trovato l’audio delle bestemmia

Si apre un piccolo giallo , la Procura Fedrale ha acquisito l’audio nel qualle Lautaro si esprime con una bestemmia e ciò potrebbe portare l’attaccante dell’Inter , non potendo più essere squalificato ha pagare una multa. Tutto è accaduto nel match Juventus-Inter. Si apre la possibilità del patteggiamento, che comporta lo sconto di metà della pena. Ma non potendo squalificare l’attaccante argentino per un tempo (ovvero la metà di una partita), l’unica soluzione sembra essere a questo punto una multa.