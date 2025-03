Como , Fabregas:” non sarò in panchina , il Como è in buone mani”

Nel match vinto dal Como contro il Napoli , ammonito è costata la squalifica a Cesc Fabregas , il tecnico iberico sarà in trinuna sostituito dal vice Dani Guibndos. ” Il Como è in buone mani – esordisce così Fabregas in conferenza stampa all’antivigilia della sfida contro i giallorossi. ” Proviamo ad andare a Roma nella stessa maniera di sempre, per far punti e vincere. La Roma dopo la nostra partita di dicembre è cresciuta tanto. Il mister Claudio Ranieri gli ha dato serenità e tranquillità. Vedo una grande Roma ultimamente: sappiamo dove andiamo, sarà una gara speciale per noi per dare continuità a tutto quello che stiamo facendo”.