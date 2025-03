Fiorentina , Palladino:” oggi era importantissimo vincere da squadra”

Raffaele Palladino ne era cosciente, la sua permanenza sulla panchina viola tutto dipendeva dal risultato contro il Lecce . E’ arrivata una vittoria seppure di muisura che ha ridato ossigeno al tecnico e alla squadra .

“Nei momenti difficili bisogna ripartire dalle cose semplici e non è facile ritrovarle, anche perché venivamo da un momento di difficoltà dopo le sconfitte con Como e Verona, oggi era importantissimo vincere da squadra – l’analisi del tecnico a Dazn -. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato su un altro sistema di gioco e la squadra ha interpretato in maniera perfetta quello su cui avevamo lavorato, abbiamo creato tante occasioni e spiace solo per l’1-0 ma era fondamentale vincere. Ringrazio i ragazzi perché hanno dato tutto.