Atalanta, Gasperini:” i ragazzi hanno dato tutto per fare risultato”

Leggermenete anareggiato Gian Piero Gasperini al ternine del match terminato 0-0 col Venezia. “Speravamo tutti di vincere- a ha spiegato il tecnico dell’Atalanta -. In questo momento l’equilibrio in campionato è totale e la gare, tranne poche situazioni, sono davvero difficili”. “Ci dispiace per il risultato perché potevamo migliorare la classifica, ma non abbiamo perso – ha aggiunto -. La prestazione e l’impegno dei ragazzi è assoluto, il campionato è lunghissimo e andiamo avanti”.