Motogp – Gp Thailandia, sfida in ‘famiglia’. Vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex , terzo Bagnaia

Sul podio suo fratello Alex Marquez , terxza posizione conquistata da Bagnaia

MotoGP Gp Thailandia Gara – La nuova stagione Motog , si apre con il successo nel Gp della Thailandia sul circuito veloce al Chang International di Buriram di Marc Marquez su Ducati ufficiale.

L’otto volte iridato partito dalla pole position, ha centrtato l’89 successo in carriera e il 112 podico equagliando Dani Padrosa. Lo spagnolo al via ha preso subito il comando della gara davanti a Bagnaia poi è stata una lotta in ‘famiglia’ col fratello Alex . Marc è rimasto al comado della gara.

Da lì la sua gara è stata tutta in scia al fratello minore del Gresini Racing, passato poi a 4 giri dalla fine per andare a tagliare il traguardo davanti ad Alex e Pecco Bagnaia mai pericoloso.Quarto al traguardo Franco Morbidelli, davanti al soprprendete , Ai Ogura, dopo il quarto posto della Sprint, si è dimostrato velocissimo anche nella gara “lunga” della domenica. Marco Bezzecchi, c ha chiuso sesto, davanti alla migliore moto giapponese, la Honda del Team LCR del francese Johann Zarco.