Roma , Ranieri:” “la partita è stata difficile”

Claudio Ranieri ha sostanzialamente fornito con la sua esperienza una vera identità alla Roma. I giallorossi conquistano il quarto successo di fila , all’Olimpico Como sconfitto 2-1 in rimomta.

Il tecnico capitolino ai microfoni Dazn. “La partita è stata difficile, l’avevo detto ai ragazzi perché il Como è in salute e gioca bene. Non ci siamo stati a perdere, abbiamo reagito e abbiamo fatto una grande partita. Al palo di Vojvoda avevo già detto ai ragazzi di rallentare i ritmi, perché se continui a cercare il gol della serenità aumenti la voglia degli avversari di fare gol. Ok cercare la rete, ma con raziocinio”.