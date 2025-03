A San Siro Il Milan precipita in un buco nero. Rossoneri sconfitto 2-1 dalla Lazio

Nel posticipo della 27a giornata di Serie A, il Milan cade 2-1 a San Siro contro la Lazio, terza sconfitta consecutiva che pregiudica ancora di più le speranze Champions League.

Clima di contestazione dei tifosi rossoneri che prendono posto sugli spalti dopo 15 minuti dal fischio d’iniizio del match. Inixia bene la Lazio dopo tre minuti Tavarese in progressione sulla sinistra , palla al centro, Maignan respinge di piede la sfera finisce su Pavlovic e va sul palo. Isakssen è il più attivo nei biancocelesti con due conclusioni a rete. Il Milan sembra legato ad un palo , Reijnders prova a suonare la caric a , la conclusione al 19′ con Provedel promnto alla parata. Mentre gli equilibri sembrano bilanciarsi , i biancocelesti lo sbloccano al 28′: Maignan respinge come può un diagonale’ ignorante’ di Marusic, il montenegrino servito da Tchaouna, dall’altra parte Zaccagni è lesto ad anticipare in scivolata Jimenez e piazza la palla in rete . Conceiçao prova a correre ai ripari e inserisce Joao Felix per Musah: il portoghese ha una buona opportunità ma colpisce male appena dentro l’area. Apena prima del riposo ancira Zaccagni sfiora la doppietta doppietta con un destro al volo che sfiora il palo. Il Milan risponde Pavlovic dalla distanza, bloccato a terra da Provedel. Si va al riposo con il Milan comtestatissimo fischiato dai tifosi.

Nella ripresa nel Milan entra Walker per Jimenez , nella lazio Lazzari per Marusic.

E’ un’altro Milan , grintoso co la Lazio costretta a didendersi. Al 68′ ‘ l’abbraccio’ di Pavlovic su Isaksen da dietro è falloso , Manganiello estrae il rosso diretto . Conceiçao costretto ancora a cambiare inserendo Thiaw, ma anche Chukwueze e poi Jovic per Gabbia. La Lazio in superiorità numerica tsembra che tenga soitti controllo il match , invece arriva il lampo di Leao , serve sul secondo palo Chukwueze, che di testa a batte Provedel.

Il finale di gara racconta ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra. Quando tutto sembra assidato sull’1 a 1 Maignan stende Isaksen. Manganiello lascia giocare ma poi viene richiamato dal Var e assegna il rigore. Sul dischetto va l’esperto Pedro che spiazza Maignan . La Lazio continua la sua marcia verso la zona Champions rimane, il Milan saluta le speranze sotto una nuovola grigia contornata da fischi.

IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 1-2

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Jimenez 5 (1′ st Walker 5,5), Gabbia 6 (38′ st Jovic 6), Pavlovic 4, Theo 5; Musah 5 (37′ Joao Felix 5), Fofana 5 (25′ st Thiaw 6); Pulisic 5,5 (25′ st Chukwueze 6,5), Reijnders 6,5, Leao 6; Gimenez 5. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All.: Conceiçao 5

Lazio (4-2-3-1): Provedel 6,5; Marusic 6,5 (1′ st Lazzari 5,5), Gigot 6,5 (34′ st Patric 5,5), Gila 6,5, Nuno Tavares 7; Guendouzi 7,5, Rovella 6,5; Isaksen 7, Dia 5,5 (43′ st Noslin sv), Zaccagni 7 (34′ st Pedro 6,5); Tchaouna 5 (13′ st Vecino 6). A disp.: Mandas, Furlanetto, Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic. All.: Baroni 7

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 28′ Zaccagni (L), 40′ st Chukwueze (M), 53′ st rig. Pedro (L=

Ammoniti: Gimenez (M), Leao (M)

Espulsi: al 23′ st Pavlovic (M) per un brutto fallo su Isaksen