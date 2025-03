Milan , Conceiçao: è’ un momento per nulla facile”

Dopo la sconfitta 2-1 contro la Lazio del suo Milan , emerge il carattere di Sergio Conceiçao, il tecnico portoghese non fa nessun passo indietro e non vuole mollare nonostante il terzo ko consecutivo : “È un momento per nulla facile, sopratutto psicologico , purtroppo o giocatori percepiscono tutto ciò che avviene attorno a loro (la contestazione dei tifosi, ndr) . La mia esperienza mi porta a sottolineare che in questi difficili momenti l’unica starad che conosco per uscinrne è una sola: orgolglio e lavororo se amiamo i colori di questa maglia . Non sono abituato a parlare di sfortuna certo alcuni episodi ci stanno remando contro ci e diventano decisivi per gli avversari”.