Sere C – risultati e classifica – Gironi A, B e C dopo la 32^ giornata

Ecco oi risultati e le classifiche dei tre Gironi Campionato Lega Oro- Serie C , dopo la 32^ giornata.

Nel Girone A , il Padova ha battuto la Pergolettese 2-1 , e si conferma in testa alla classifica del Girone . Non molla il Vicenza a-4 biancorossi che non vanno oltre l’1 a 1 contro il Lecco .

GIRONE A

Giornata Nº 32 Data Incontro Risultato 16/03/2025 Atalanta BC U23 Feralpisalò 4 1 16/03/2025 Lumezzane AC Renate 0 2 16/03/2025 Clodiense Albinoleffe 1 3 16/03/2025 Calcio Caldiero Terme Novara 2 0 16/03/2025 Triestina Pro Patria 1 0 16/03/2025 Pro Vercelli Virtus Vecomp 0 0 16/03/2025 Arzignano Valchiampo Giana 1 0 17/03/2025 Trento Asd Alcione Milano 1 0 17/03/2025 Lecco Vicenza 1 1 17/03/2025 Padova US Pergolettese 2 1

CLASSIFICA

1 Padova 75 32 23 6 3 39 VPVPV 2 Vicenza 71 32 21 8 3 34 VVNVN 3 Feralpisalò 59 32 17 8 7 16 VVNVP 4 Albinoleffe 50 32 13 11 8 8 NNPVV 5 Trento 50 32 12 14 6 6 NNNVV 6 Virtus Verona 47 32 13 8 11 8 VNVPN 7 Renate 47 32 14 5 13 -4 PVNVV 8 Giana Erminio 46 32 13 7 12 0 PNVVP 9 Atalanta II 46 32 13 7 12 10 NPNNV 10 Alcione Milano 42 32 12 6 14 0 PVNNP 11 Novara 42 32 11 11 10 5 VNPPP 12 Arzignano Valchiampo 41 32 11 8 13 -5 PPVPV 13 Pergolettese 39 32 10 9 13 -8 NNNVP 14 Lumezzane 38 32 9 11 12 -10 PNNPP 15 Lecco 36 32 8 12 12 -10 VNNNN 16 Triestina 33 * 32 10 8 14 -6 VNNPV 17 Pro Vercelli 33 32 8 9 15 -16 PNPNN 18 Pro Patria 26 32 4 14 14 -14 PNNVP 19 Caldiero Terme 25 32 6 7 19 -25 PNNPV 20 Union Clodiense 18 32 3 9 20 -28 VPPPP

GIRONE B

Continua il testa a testa tra Virtus Entella e Ternana. Nel derby ligure la Virtus Entella ha battuto Sestri Levante 4-0 , a Ferrara la Ternana riponde con la vittoria contro la Spal 3-0. I nclassifica le ‘fere’ a-2 dalla Virtus Entella.

Giornata Nº 32 Data Incontro Risultato 15/03/2025 Ascoli Arezzo 1 0 15/03/2025 Lucchese Campobasso 2 0 15/03/2025 Rimini Gubbio 0 1 15/03/2025 Carpi Pineto 1 1 15/03/2025 Milan Futuro Pontedera 1 1 15/03/2025 Pescara Vis Pesaro 2 2 15/03/2025 Perugia Legnago 2 1 16/03/2025 Pianese Sassari Torres 2 1 17/03/2025 Virtus Entella Sestri 4 0 17/03/2025 Spal Ternana 0 3

CLASSIFICA

1 Virtus Entella 71 32 20 11 1 32 VVVNV 2 Ternana 69 32 21 8 3 44 VVVVV 3 Pescara 58 32 16 10 6 17 VNVVN 4 Torres 57 32 16 9 7 15 VPNPP 5 Vis Pesaro 52 32 14 10 8 10 NPPNN 6 Pineto 49 32 13 10 9 2 NVVVN 7 Arezzo 49 32 14 7 11 4 VVVPP 8 Pianese 47 32 13 8 11 2 VPPPV 9 Rimini 43 32 11 12 9 12 PVPVP 10 Gubbio 41 32 11 8 13 -6 PPVNV 11 AC Carpi 40 32 10 10 12 -1 PNVVN 12 Perugia 39 32 9 12 11 -1 PVNVV 13 Pontedera 37 32 10 7 15 -6 PVPPN 14 Campobasso 36 32 9 9 14 -6 VPPVP 15 Ascoli 36 32 9 9 14 -7 PPPPV 16 Lucchese 29 32 7 14 11 -16 NNPNV 17 SPAL 28 32 8 7 17 -22 PNPVP 18 Milan II 24 32 4 12 16 -22 PPNPN 19 Sestri Levante 23 32 4 11 17 -21 NPVPP 20 Legnago Salus 23 32 5 8 19 -30 VVNPP

GIIRONE C

Passo falso della capolista Audace Cerignola sconfitta dal Crotone 2-1. Avelino , che non ha giocato il match contro il taranto (club pugliese escluso dal campionato rimane in classifica a-1 dai pugliesi

Giornata Nº 32 Data Incontro Risultato 16/03/2025 Crotone Audace Cerignola 2 1 16/03/2025 Foggia Cavese 0 1 16/03/2025 Latina Juve Next Gen 3 2 16/03/2025 Picerno Monopoli 2 2 16/03/2025 Trapani Giugliano 1 2 16/03/2025 Messina Catania 0 1 16/03/2025 Taranto Avellino (*) 16/03/2025 Turris Benevento (*) 16/03/2025 Casertana Sorrento 4 0 17/03/2025 Potenza Asd Team Altamura 3 1

(*) Taranto-Avellino – non disputata , in quanto ol taranto èstato escluso dal campionato.

(+) Turris – Benevento non disputata , in qutno la Turris è stata esclusa dal campionato.

