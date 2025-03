Lo sport come strumento educativo

A Didacta, Andrea Lucchetta del team di Sport e Salute lancia il contest “Attiviamoci con l’arcobaleno in tavola!” che chiama all’appello ben 2 milioni di studenti italiani.

Firenze, 18 marzo 2025 – Lo sport non è solo competizione, ma un potente strumento educativo capace di motivare, includere e formare i giovani. Un tema che ha catturato l’attenzione del pubblico di DIDACTA 2025 grazie agli eventi organizzati da Gruppo Spaggiari Parma in collaborazione con Sport e Salute. A spiegare l’importanza dell’attività sportiva nelle classi italiane insieme alla diffusione di un’alimentazione sana, equilibrata sono stati due grandi campioni dello sport italiano e membri del Team Illumina di Sport e Salute: Andrea Lucchetta, icona della pallavolo e volto noto della divulgazione sportiva, e il karateka Stefano Maniscalco. Due ospiti d’eccezione che hanno condiviso con grande energia la loro personale esperienza offrendo a docenti, dirigenti e studenti nuove prospettive su come integrare lo sport nei percorsi educativi, valorizzandone il ruolo formativo all’interno della scuola.

Una corretta alimentazione e un’attività fisica regolare possano migliorare non solo la salute ma anche le capacità cognitive e il rendimento scolastico, riducendo lo stress e favorendo la concentrazione. Questo il focus del talk interattivo “NutriAMOci: l’alimentazione come ingrediente del benessere a scuola” condotto da Andrea Lucchetta. Durante l’incontro, ospitato nell’arena di Gruppo Spaggiari Parma, l’icona della pallavolo ha lanciato il contest “Attiviamoci con l’arcobaleno in tavola!”, un progetto educativo di Sport e Salute che si rivolge a oltre 2 milioni di studenti di circa 12mila scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia. Ogni classe potrà dare spazio alla propria creatività, realizzando canzoni, coreografie, video o altre idee sul tema dell’educazione alimentare. Le performance degli alunni, a livello nazionale, regionale e provinciale, saranno votate da altre leggende dello sport, nonché dai membri del team Illumina. Le migliori saranno premiate e consentiranno alle rispettive scuole di ricevere dotazioni e forniture di materiale sportivo.

Grande partecipazione anche al panel “Metterli in gioco: lo sport come antidoto contro la dispersione scolastica” condotto dall’ex karateka Stefano Maniscalco che si è soffermato sull’importanza dell’inclusione e dei valori che lo sport trasmette. Attraverso la sua esperienza di atleta e formatore, Maniscalco ha illustrato come lo sport possa essere un valido alleato per contrastare la dispersione scolastica, aiutando i giovani a sviluppare autostima, spirito di squadra e resilienza per affrontare con equilibrio successi e difficoltà. L’intervento ha offerto a docenti e dirigenti suggerimenti pratici su come trasferire questi valori nei percorsi didattici, rendendo la pratica sportiva un efficace strumento di formazione.

La rassegna Fuori Classe, promossa da Gruppo Spaggiari Parma nell’ambito di DIDACTA 2025, si è rivelata uno spazio di dialogo tra comunità educante, istituzioni e aziende, fornendo strumenti concreti a dirigenti scolastici, docenti e professionisti dell’educazione per innovare la didattica e migliorare la formazione degli studenti, integrando tecnologie, sport e nuove metodologie educative. La scuola – secondo Gruppo Spaggiari Parma – deve essere uno spazio di crescita, sperimentazione e connessione. “L’educazione non può essere un sistema isolato, ma deve dialogare con il mondo esterno, inclusi lo sport e la salute, per offrire ai ragazzi un’esperienza formativa più completa e inclusiva”.

Gruppo Spaggiari Parma – Innovazione per la scuola dal 1926

Gruppo Spaggiari Parma è il punto di riferimento per l’innovazione scolastica, un partner di fiducia da un secolo per scuole, istituzioni e aziende che credono nella trasformazione dell’educazione attraverso la digitalizzazione. Fondato nel 1926 con l’invenzione del registro scolastico cartaceo, ha trasformato il modo in cui le scuole gestiscono l’insegnamento, l’organizzazione e la comunicazione, evolvendo in un ecosistema digitale completo al servizio di studenti, famiglie, docenti, dirigenti, aziende e istituzioni. Attraverso infrastrutture e tecnologie avanzate, contenuti per la didattica, formazione e consulenza specializzata, prodotti e servizi per la scuola, il Gruppo supporta il mondo dell’istruzione nella gestione e nello sviluppo di un sistema scolastico più efficiente, inclusivo, connesso e sostenibile, capace di formare generazioni pronte ad affrontare il futuro con consapevolezza, competenze e spirito critico. Con il registro elettronico ClasseViva ha creato la più grande community educativa in Italia, con oltre 2,5 milioni di utenti unici al giorno. Oggi, ClasseViva è molto più di un registro elettronico: è un hub digitale in continua evoluzione, un punto di riferimento per istituti statali, scuole paritarie e private, che facilita la collaborazione e la comunicazione tra docenti, studenti e famiglie.

Per offrire un supporto a 360° a tutta la comunità educante, negli anni il Gruppo ha ampliato il proprio portafoglio con l’integrazione di La Fabbrica, che collega aziende, istituzioni e mondo della scuola attraverso progetti educativi e formativi ad alto impatto sociale e reputazionale; ItaliaScuola, che supporta dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo nell’aggiornamento normativo ed EUservice, che offre consulenza e soluzioni per sicurezza, privacy e ambiente.

Dal 2023, Ambienta SGR, società europea di investimenti focalizzata sulla sostenibilità ambientale, ha investito in Gruppo Spaggiari Parma per accelerarne la crescita nel settore EdTech, rafforzandone il ruolo nella digitalizzazione e dematerializzazione dell’ecosistema scolastico. In linea con la propria mission di ridurre l’impatto ambientale nei processi amministrativi e didattici, il Gruppo si inserisce perfettamente nella strategia d’investimento di Ambienta, che punta su aziende capaci di migliorare l’efficienza delle risorse naturali e il controllo dell’inquinamento.