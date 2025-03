Serie A Giudice Sportivo. Una giornata a Bastoni, Ederson e Dele Alli

Sono 10 gli squalificati da parte del Giudice Sportivo di Serie A dopo l’ultimo turno di campionato e che salteranno la 30a giornata, in programma dopo la sosta per le Nazionali: i tre espulsi, Alessandro Bastoni (Inter), Ederson (Atalanta) e Dele Alli (Como) sono stati tutti fermati per una giornata.

Il centrocampista inglese è stato espulso “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”, il difensore nerazzurro ha rimediato il rosso “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, mentre il brasiliano della Dea è stato allontanato dal campo per “doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara”.

Sette, invece, i giocatori che hanno raggiunto la squalifica essendo in diffida: Hernani (Parma) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, Santiago Castro (Bologna), per “per comportamento non regolamentare in campo”, Aaron Martin (Genoa) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, Yunus Musah (Milan) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, Hans Nicolussi Caviglia (Venezia) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, Nico Paz (Como) per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara” e Matias Vecino (Lazio) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Tra i tecnici un turno di stop e 15mila euro di multa per il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Una giornata anche all’allenatore del Como Cesc Fabregas.